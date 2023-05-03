Задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции. Трое мужчин, которых подозревают в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, задержаны.

По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники увидели стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль. Злоумышленники решили их убить, чтобы забрать деньги.

Они напали на аниматоров, забрали деньги, банковские карты. Злоумышленники в нескольких банкоматах сняли с них более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, злоумышленники убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы, преступники спрятали тела и сожгли автомобиль мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. С подозреваемыми работают следователи и криминалисты. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.

Обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Место, где преступники спрятали тело девушки, устанавливается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко вечером 28 апреля ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. Они вышли на связь в Выселковском районе, после чего связь с ними прервалась. По факту их безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Автомобиль, на котором они ехали, нашли сгоревшим 1 мая в лесополосе в Брюховецком районе.

По информации Kub Mash, Чубко и Мостыко перед пропажей без вести пробили колесо машины на дороге возле станицы Березанской. К ним подошли несколько парней, который якобы оказались в такой же ситуации. Мужчина поехал с ними в станицу, чтобы взять запасное колесо, а девушка осталась в автомобиле. После этого они перестали выходить на связь. Однако их автомобиль был замечен камерами видеонаблюдения в станицах Березанской, Каневской и Ирклиевской. С банковских карт пострадавших было списано 190 тыс. рублей. СК заявил о нескольких подозреваемых в деле.