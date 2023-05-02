СК: в деле о пропаже без вести аниматоров в Краснодарском крае появились подозреваемые

Об этом стало известно 2 мая во время межведомственного совещания по уголовному делу о безвестном исчезновении 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко в Выселковском районе под председательством руководителя краевого СКР Андрея Маслова.

Во время совещания были озвучены предварительные результаты расследования этого уголовного дела. Правоохранители доложили о проведенных оперативных мероприятиях и следственных действиях по установлению личностей людей, которые могут быть причастны к пропаже Чубко и Мостыко. В интересах следствия их данные пока раскрывают.