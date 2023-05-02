Жена пропавшего без вести в Краснодарском крае аниматора рассказала хронологию событий

Двое аниматоров: 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести вечером 28 апреля возле станицы Березанской Выселковского района.

В тот вечер мужчина регулярно выходил на связь со своей женой Дарьей. Девушка рассказала хронологию событий перед тем, как ее муж пропал без вести.

В 21:30 Кирилл Чубко сообщил жене, что он пробил колесо машины около хутора Памяти Ленина. Он добавил, что рядом живет мать его одногруппника, у которой есть запасное колесо. К ней его должны были отвезти двое незнакомых мужчин, которые тоже пробили шину на этом участке дороги.

В 23:30 мужчина сказал жене, что они вместе поменяют колесо на его автомобиле и попросил жену укладывать ребенка и ложиться спать без него. Однако к утру Чубко не вернулся домой и перестал выходить на связь.

В 8:30 Дарье удалось дозвониться до коллеги мужа, с которой он возвращался домой — Татьяны Мостыко. Однако она отвечала на вопросы очень странно. Мостыко сказала, что она не знает где они находятся. После этого связь оборвалась и она перестала выходить на связь. Полиция установила, что в это время с банковских карт Татьяны сняли 147 тыс. рублей.

Жена Чубко рассказала, что машину ее мужа —Hyundai Grandeur в последний раз видели 29 апреля в 3:00. Кто в ней находился в тот момент, неизвестно, сообщает RT.

По факту безвестного исчезновения Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Правоохранители продолжают устанавливать их местонахождение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи нашли сгоревшей машину, на которой ехали пропавшие в Краснодарском крае аниматоры.