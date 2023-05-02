СМИ: пропавшую в Краснодарском крае девушку-аниматора нашли погибшей

Речь идет о 19-летней жительнице Усть-Лабинска — Татьяне Мостыко. Вечером 28 апреля она пропала без вести возле станицы Березанской при странных обстоятельствах вместе со своим коллегой — Кириллом Чубко.

По данным ГТРК «Кубань», пропавшую девушку нашли погибшей. На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Официальной информации о нахождении тела Татьяны Мостыко от правоохранительных органов пока не поступало.

По версии следствия, Чубко и Мостыко в тот вечер ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. В последний раз они вышли на связь в Выселковском районе. По факту их безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Автомобиль, на котором они ехали, нашли сгоревшим 1 мая в лесополосе в Брюховецком районе.

По информации Kub Mash, Чубко и Мостыко перед пропажей без вести пробили колесо машины на дороге возле станицы Березанской. К ним подошли несколько парней, который якобы оказались в такой же ситуации. Мужчина поехал с ними в станицу, чтобы взять запасное колесо, а девушка осталась в автомобиле. После этого они перестали выходить на связь. Однако их автомобиль был замечен камерами видеонаблюдения в станицах Березанской, Каневской и Ирклиевской. С их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК заявил о нескольких подозреваемых в деле о пропавших в Краснодарском крае аниматорах. Об этом стало известно 2 мая во время межведомственного совещания по уголовному делу о безвестном исчезновении 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко под председательством руководителя краевого СКР Андрея Маслова.