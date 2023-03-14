Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем

Об этом 14 марта сообщило европейское командование Вооруженных сил США.

Перехват американского разведывательного БПЛА MQ-9 привел к его крушению. В ВС США уточнили, что после столкновения дрон упал в международные воды.

«Примерно в 7:03 по Центральноевропейскому времени (9:03 мск) один из российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах Черного моря», — цитирует заявление американских военных ТАСС.

В европейском командовании ВС США добавили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, и произошедшее привело к его «аварии и полной потере», сообщает РИА «Новости».

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По данным CNN, столкновения российского Су-27 с американским беспилотником Raptor не было. Во время полета перед БПЛА один из российских истребителей слил топливо. Из-за этого у беспилотника повредился винт. Военные США вынуждены были сбить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разведывательные беспилотники часто летают у берегов России над Черным морем. В мае 2022 года российские военные обнаружили над морем беспилотник НАТО и подавили его сигнал.

В Севастополе в августе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота, позже системы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ.