В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Происшествия
22.08.2022 19:17
Жители Севастополя вечером 22 августа услышали громкий взрыв в небе. Происшествие прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев.
«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник», — написал Развожаев в Telegram.
Глава Севастополя призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Он заверил, что Севастополь находится под надежной защитой.
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