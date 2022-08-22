В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник ВСУ

Кадр из видео t.me/razvozhaev

Жители Севастополя вечером 22 августа услышали громкий взрыв в небе. Происшествие прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев.

«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник», — написал Развожаев в Telegram.

Глава Севастополя призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Он заверил, что Севастополь находится под надежной защитой.

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