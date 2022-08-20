Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Фото t.me/razvozhaev

Штаб Черноморского флота утром 20 августа снова подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в Telegram.

Губернатор Севастополя попросил жителей города в ближайший час оставаться дома и сохранять спокойствие.

«Подходы и подъезды к штабу флота, по понятным причинам перекрыты полицией», — добавил глава региона.

Серьезных разрушений от атаки нет, беспилотник прилетел в крышу здания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Севастополе отменили праздник ко Дню ВМФ из-за атаки на штаб Черноморского флота.