Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Происшествия
20.08.2022 09:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Фото t.me/razvozhaev

Штаб Черноморского флота утром 20 августа снова подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в Telegram.

Губернатор Севастополя попросил жителей города в ближайший час оставаться дома и сохранять спокойствие. 

«Подходы и подъезды к штабу флота, по понятным причинам перекрыты полицией», — добавил глава региона.

Серьезных разрушений от атаки нет, беспилотник прилетел в крышу здания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Севастополе отменили праздник ко Дню ВМФ из-за атаки на штаб Черноморского флота.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Краснодаре за шпионаж в пользу СБУ задержали агента под псевдонимом Арчи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях