Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
Происшествия
20.08.2022 09:06
Штаб Черноморского флота утром 20 августа снова подвергся атаке. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев в Telegram.
Губернатор Севастополя попросил жителей города в ближайший час оставаться дома и сохранять спокойствие.
«Подходы и подъезды к штабу флота, по понятным причинам перекрыты полицией», — добавил глава региона.
Серьезных разрушений от атаки нет, беспилотник прилетел в крышу здания.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Севастополе отменили праздник ко Дню ВМФ из-за атаки на штаб Черноморского флота.
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