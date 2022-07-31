В Севастополе отменили праздник ко Дню ВМФ из-за атаки ВСУ на штаб Черноморского флота

Фото t.me/razvozhaev

Штаб Черноморского флота в Севастополе рано утром 31 июля атаковала украинская сторона, пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — сообщил глава Севастополя в Telegram.

Он добавил, что все мероприятия из соображений безопасности отменены. Людей просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

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