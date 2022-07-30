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Краснодарский край направил 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Общество
30.07.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-napravil-50-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi-v-harkovskuyu-oblast
Краснодарский край направил 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гуманитарную миссию по поручению главы региона Вениамина Кондратьева возглавил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Несколько фур привезли продукты, медикаменты и стройматериалы в Купянск. На сегодняшний день Краснодарский край отправил уже более 750 т вещей и продуктов первой необходимости в ДНР и ЛНР.

«С самого начала проведения специальной военной операции Краснодарский край помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Украины. Наши волонтеры во всех муниципалитетах края одними из первых откликнулись на призыв и начали собирать гуманитарную помощь. Благодарен каждому жителю и добровольцу, представителям бизнеса, всем тем, кто не оставляет в беде жителей Донбасса и Украины в это непростое время», – сказал Вениамин Кондратьев.

В крае работает более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: депутаты ЗСК отправили гуманитарную помощь в ДНР.

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