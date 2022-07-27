Депутаты ЗСК отправили гуманитарную помощь в ДНР
Общество
27.07.2022 13:57
Из Краснодара 27 июля отправили еще одну партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Груз собрали депутаты ЗСК при содействии благотворительного фонда «Поколение». Нуждающиеся получат средства личной гигиены и 34 вида медикаментов, в которые входят и препараты первой необходимости.
Парламентарии региона регулярно поддерживают жителей ЛНР и ДНР. Они помогают решить социальные и бытовые проблемы. Депутаты ЗСК и сотрудники аппарата каждый месяц переводят свой однодневный заработок на нужды жителей Луганской и Донецкой народных республик.
В апреле кубанский парламент за помощь, оказанную Донбассу, получил благодарность от Народного Совета ДНР, сообщает пресс-служба ЗСК.
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