Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Депутаты ЗСК отправили гуманитарную помощь в ДНР

Общество
27.07.2022 13:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-zsk-otpravili-gumanitarnuyu-pomoshh-v-dnr
Депутаты ЗСК отправили гуманитарную помощь в ДНР
Фото пресс-службы ЗСК

Из Краснодара 27 июля отправили еще одну партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Груз собрали депутаты ЗСК при содействии благотворительного фонда «Поколение».  Нуждающиеся получат средства личной гигиены и 34 вида медикаментов, в которые входят и препараты первой необходимости.

Парламентарии региона регулярно поддерживают жителей ЛНР и ДНР. Они помогают решить социальные и бытовые проблемы. Депутаты ЗСК и сотрудники аппарата каждый месяц переводят свой однодневный заработок на нужды жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В апреле кубанский парламент за помощь, оказанную Донбассу, получил благодарность от Народного Совета ДНР, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: волонтеры Кубани оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
  3. Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях