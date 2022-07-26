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Волонтеры Кубани оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной

Общество
26.07.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/volontery-kubani-oborudovali-palatochnyj-lager-dlya-bezhentsev-na-granitse-s-ukrainoj
Волонтеры Кубани оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной
Волонтеры Кубани оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной

Благотворительный фонд социальных проектов «Новая Кубань» обустроил палаточный лагерь на границе России в Крыму для приема эвакуированных с Украины граждан. Об этом 24 июля рассказал руководитель фонда Евгений Паленков.

«Лагерь для приема беженцев и работы волонтеров обустроен на автомобильном пункте пропуска Джанкой в Республике Крым на границе с Украиной. В течение нескольких недель сотрудники фонда собирали огромный заказ, куда вошли около 100 различных наименований, в том числе армейские палатки, шатры, мебель, предметы освещения, генераторы, холодильники, термостаты, термосумки, продукты, предметы гигиены», — рассказал Паленков.

Он добавил, что сотрудники фонда помогли волонтерам построить и благоустроить лагерь. Сейчас в нем создают штаб, места для временного проживания и столовую.

Ранее в Крыму на автомобильном пункте пропуска Джанкой установили только одну палатку и шатер. Но с помощью кубанского благотворительного фонда оборудовали полноценный палаточный лагерь. Также, по словам руководителя фонда, в лагерь привезли 10 т продуктов кубанских производителей и 20 т бутилированной воды.

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Фонд доставлял благотворительную помощь украинским беженцам и на границу в Ростовской области. Туда привозили 20 т бутилированной воды, 12 т одноразовой посуды, бумажных полотенец и туалетных принадлежностей и около 10 т детского питания и средств гигиены.

В апреле фонд организовал «Гуманитарный центр» помощи для эвакуированных с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Сбор средств продолжается, сообщает ТАСС.

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