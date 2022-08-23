В Севастополе над Черным морем сбили вражеский беспилотник

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Инцидент произошел днем 23 августа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.

С 19 августа в небе над Севастополем сбили уже несколько вражеских беспилотников. Местные власти заявили, что территория города находится под надежной защитой.

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