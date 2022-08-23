В Севастополе над Черным морем сбили вражеский беспилотник
Происшествия
23.08.2022 16:57
Инцидент произошел днем 23 августа. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев в Telegram.
С 19 августа в небе над Севастополем сбили уже несколько вражеских беспилотников. Местные власти заявили, что территория города находится под надежной защитой.
Читайте также: 20 августа беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе.
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