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Летевший в сторону Кубани американский БПЛА пропал с радаров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/letevshij-v-storonu-kubani-amerikanskij-bpla-propal-s-radarov
Летевший в сторону Кубани американский БПЛА пропал с радаров
Фото militaryfactory.com

Беспилотный самолет-разведчик США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk вылетел с военной базы, расположенной на Сицилии, 30 января около 8:00.

По данным сервиса flightradar24, беспилотник пролетел через территории сразу нескольких стран в северо-восточном направлении и в 250 км от Краснодарского края пропал с радаров.

В настоящее время судьба БПЛА неизвестна. Сервис flightradar24 сообщает, что история полета беспилотника закрыта для публичного доступа.

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