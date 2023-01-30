Летевший в сторону Кубани американский БПЛА пропал с радаров

Беспилотный самолет-разведчик США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk вылетел с военной базы, расположенной на Сицилии, 30 января около 8:00.

По данным сервиса flightradar24, беспилотник пролетел через территории сразу нескольких стран в северо-восточном направлении и в 250 км от Краснодарского края пропал с радаров.

В настоящее время судьба БПЛА неизвестна. Сервис flightradar24 сообщает, что история полета беспилотника закрыта для публичного доступа.

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