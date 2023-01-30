Взрывы на заводах в Иране: Пентагон заявил о непричастности к атаке беспилотников

Удар по складу боеприпасов в городе Исфахан в Иране беспилотники нанесли ночью 29 января. Также сообщалось об атаке БПЛА на завод по производству моторных масел в городе Азаршахр.

Известно, что склад в Исфахане атаковали три дрона. Один удалось сбить ПВО, два оставшихся попали в оборонительные ловушки и взорвались.

В Минобороны Ирана назвали удар неудачным. По данным ведомства, здание получило незначительные повреждения — пострадала крыша цеха, сообщает агентство IRNA.

В газете The Jerusalem Post напротив, отметили, что на объекте, разрабатывающем передовое оружие, произошло четыре взрыва, ущерб от которых был значительно выше.

Ответственность за удары по Ирану пока никто на себя официально не взял.

Телеканал Al Arabya заявлял, что организатором атаки могут быть США. По мнению телеканала, целью был склад баллистических ракет. Также о причастности США сообщал Al Hadath. Однако официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер опроверг эти заявления. Он сообщил агентству Reuters, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану.

Также причастность США опровергали и другие собеседники Reuters из числа американских чиновников. По данным агентства, США возлагают ответственность за удары по Ирану на Израиль. Также о причастности Израиля заявила и газета The Wall Street Journal.

Российские эксперты отмечают, что атака может быть выгодна как Израилю, так и США. Так, ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что противостояние Ирана с одной стороны, Израиля и США с другой, насчитывает не один десяток лет.

«Иран находится под жесточайшими санкциями. Переговоры по ядерной программе зашли в тупик. Риторика сторон в отношении друг друга воинственна и непримирима. И все же Иран не торопится с обвинениями», — сказал Долгов в интервью НТВ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва, последовавшего за атакой дронов в Исфахане, никто не пострадал.