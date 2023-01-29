Склад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников
Происшествия
29.01.2023 09:40
Взрыв произошел ночью 29 января на складе с боеприпасами минобороны Ирана в городе Исфахан.
Благодаря мерам защиты один из мини-дронов был сбит комплексом ПВО, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате взрыва, последовавшего за атакой дронов, никто не пострадал. Крыше склада нанесен незначительный ущерб, передает сообщение минобороны Ирана агентство IRNA.
Также беспилотники атаковали завод по производству моторных масел в городе Азаршахр.
Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9. Оно унесло жизни минимум 3 человек, еще 447 пострадали.
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