Склад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников

Взрыв произошел ночью 29 января на складе с боеприпасами минобороны Ирана в городе Исфахан.

Благодаря мерам защиты один из мини-дронов был сбит комплексом ПВО, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате взрыва, последовавшего за атакой дронов, никто не пострадал. Крыше склада нанесен незначительный ущерб, передает сообщение минобороны Ирана агентство IRNA.

Также беспилотники атаковали завод по производству моторных масел в городе Азаршахр.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9. Оно унесло жизни минимум 3 человек, еще 447 пострадали.

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