В небе над Севастополем сбили уже 7 украинских беспилотников

Город-герой 16 января подвергся атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже 7 БПЛА над морем», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что в украинских соцсетях неудавшуюся атаку БПЛА пытаются выдать за очередную «перемогу». Там пишут, что после атаки беспилотников в Севастополе якобы происходят взрывы. По словам Развожаева, в городе-герое все спокойно.

Военным полностью удалось отразить атаку украинских беспилотников и сохранить контроль над воздушной обстановкой. Все оперативные службы города находятся наготове.

Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 января губернатор Севастополя рассказал о трех сбитых БПЛА ВСУ. Беспилотники противника направлялись к аэродрому Бельбек.