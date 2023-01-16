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Три беспилотника ВСУ сбили за утро в море над Севастополем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-bespilotnika-vsu-sbili-za-utro-v-more-nad-sevastopolem
Три беспилотника ВСУ сбили за утро в море над Севастополем
Фото из соцсетей

Утром 16 января город-герой подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА противника направлялись к аэродрому Бельбек.

«Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города подчеркнул, что все службы продолжают работать в штатном режиме, и призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие.

Читайте также: в Рождественскую ночь ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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