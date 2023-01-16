Три беспилотника ВСУ сбили за утро в море над Севастополем
Происшествия
16.01.2023 12:13
Утром 16 января город-герой подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА противника направлялись к аэродрому Бельбек.
«Ситуация на сейчас: сбиты 3 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава города подчеркнул, что все службы продолжают работать в штатном режиме, и призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие.
Читайте также: в Рождественскую ночь ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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