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В Рождественскую ночь ПВО сбили беспилотник в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rozhdestvenskuyu-noch-pvo-sbili-bespilotnik-v-sevastopole
В Рождественскую ночь ПВО сбили беспилотник в Севастополе
Фото portsinfo.ru

ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в ночь на 7 января.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развожаев в Telegram.

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