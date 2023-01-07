В Рождественскую ночь ПВО сбили беспилотник в Севастополе
Происшествия
07.01.2023 10:29
ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в ночь на 7 января.
Об этом в соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал Развожаев в Telegram.
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