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ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsu-obstrelyali-donetsk-vo-vremya-ustanovlennogo-rossiej-rozhdestvenskogo-peremiriya
ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия
Фото pixabay.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие.

Шесть снарядов калибра 155 мм выпустили со стороны подконтрольного ВСУ Курахова по Петровскому району Донецка, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 5 января поручил Минобороны ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.

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