ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия
Политика
06.01.2023 14:34
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие.
Шесть снарядов калибра 155 мм выпустили со стороны подконтрольного ВСУ Курахова по Петровскому району Донецка, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 5 января поручил Минобороны ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.
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