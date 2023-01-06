ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией рождественского перемирия

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие.

Шесть снарядов калибра 155 мм выпустили со стороны подконтрольного ВСУ Курахова по Петровскому району Донецка, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин 5 января поручил Минобороны ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.