Путин поручил ввести режим прекращения огня на фронте 6 и 7 января
Соответствующее указание президент России Владимир Путин дал 5 января министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в указании президента.
Решение о временном прекращении огня связано с тем, что в районе боевых действий живет большое число православных христиан. Российские власти призвали украинскую сторону также объявить режим прекращения огня 6 и 7 января, чтобы дать возможность людям посетить церковные богослужения в Рождественский сочельник и сам день праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной. Праздник Рождества Христова жители России и Украины традиционно отметят 7 января.
- «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России