Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин поручил ввести режим прекращения огня на фронте 6 и 7 января

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-vvesti-rezhim-prekrashheniya-ognya-na-fronte-6-i-7-yanvarya
Путин поручил ввести режим прекращения огня на фронте 6 и 7 января
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующее указание президент России Владимир Путин дал 5 января министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в указании президента.

Решение о временном прекращении огня связано с тем, что в районе боевых действий живет большое число православных христиан. Российские власти призвали украинскую сторону также объявить режим прекращения огня 6 и 7 января, чтобы дать возможность людям посетить церковные богослужения в Рождественский сочельник и сам день праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной. Праздник Рождества Христова жители России и Украины традиционно отметят 7 января.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях