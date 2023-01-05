Путин поручил ввести режим прекращения огня на фронте 6 и 7 января

Соответствующее указание президент России Владимир Путин дал 5 января министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в указании президента.

Решение о временном прекращении огня связано с тем, что в районе боевых действий живет большое число православных христиан. Российские власти призвали украинскую сторону также объявить режим прекращения огня 6 и 7 января, чтобы дать возможность людям посетить церковные богослужения в Рождественский сочельник и сам день праздника Рождества Христова, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной. Праздник Рождества Христова жители России и Украины традиционно отметят 7 января.