Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной
Политика
05.01.2023 12:52
Праздник Рождества Христова жители России и Украины традиционно отметят 7 января. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить временное перемирие между сторонами вооруженного конфликта на Донбассе.
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», — сказал Патриарх в обращении.
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что перемирие на фронте необходимо для того, чтобы православные христиане имели возможность посетить церковные службы в Рождественский сочельник (6 января) и в сам день праздника Рождества Христова, сообщает RT.
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