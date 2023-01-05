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Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/patriarh-kirill-prizval-ustanovit-rozhdestvenskoe-peremirie-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj
Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие между Россией и Украиной
Патриарх Кирилл. Фото rusplt.ru

Праздник Рождества Христова жители России и Украины традиционно отметят 7 января. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить временное перемирие между сторонами вооруженного конфликта на Донбассе.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», — сказал Патриарх в обращении.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что перемирие на фронте необходимо для того, чтобы православные христиане имели возможность посетить церковные службы в Рождественский сочельник (6 января) и в сам день праздника Рождества Христова, сообщает RT.

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