Расписание рождественских богослужений в Краснодаре
Общество
03.01.2023 17:48
Расписание богослужений опубликовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.
В Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре (улица Коммунаров, 52) 6 января состоится Рождественский сочельник. Божественная литургия начнется в 8:30. Всенощное бдение — с 17:00.
В полночь — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Божественная литургия запланирована на 00:00. Встреча митрополита Григория — в 23:45.
Также 7 января в Екатерининском кафедральном соборе в 17:00 вновь начнется всенощное бдение.
На следующий день, 8 января, в храме Рождества Христова (улица Рождественская набережная, 1), престольный праздник – Божественная литургия. Начало в 9:00.
В этот же день в Екатерининском кафедральном соборе пройдет Рождественская вечерня, начало в 17:00.
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