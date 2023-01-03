Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Расписание рождественских богослужений в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/raspisanie-rozhdestvenskih-bogosluzhenij-v-krasnodare
Расписание рождественских богослужений в Краснодаре
Фото mitropoliakuban.ru

Расписание богослужений опубликовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.

В Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре (улица Коммунаров, 52) 6 января состоится Рождественский сочельник. Божественная литургия начнется в 8:30. Всенощное бдение — с 17:00.

В полночь — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Божественная литургия запланирована на 00:00. Встреча митрополита Григория — в 23:45.

Также 7 января в Екатерининском кафедральном соборе в 17:00 вновь начнется всенощное бдение.

На следующий день, 8 января, в храме Рождества Христова (улица Рождественская набережная, 1), престольный праздник – Божественная литургия. Начало в 9:00.

В этот же день в Екатерининском кафедральном соборе пройдет Рождественская вечерня, начало в 17:00.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях