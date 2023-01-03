Расписание рождественских богослужений в Краснодаре

Расписание богослужений опубликовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.

В Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре (улица Коммунаров, 52) 6 января состоится Рождественский сочельник. Божественная литургия начнется в 8:30. Всенощное бдение — с 17:00.

В полночь — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Божественная литургия запланирована на 00:00. Встреча митрополита Григория — в 23:45.

Также 7 января в Екатерининском кафедральном соборе в 17:00 вновь начнется всенощное бдение.

На следующий день, 8 января, в храме Рождества Христова (улица Рождественская набережная, 1), престольный праздник – Божественная литургия. Начало в 9:00.

В этот же день в Екатерининском кафедральном соборе пройдет Рождественская вечерня, начало в 17:00.