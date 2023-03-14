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CNN: военные США сами сбили свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/cnn-voennye-ssha-sami-sbili-svoj-bespilotnik-v-nejtralnyh-vodah-chernogo-morya
CNN: военные США сами сбили свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря
Фото edition.cnn.com

Такие меры пришлось принять после того, как перед БПЛА один из российских истребителей слил топливо. Из-за этого у беспилотника повредился винт.

По словам военного представителя США, беспилотник MQ-9 Reaper и два самолета Су-27 летали над международными водами над Черным морем. В какой-то момент один из российских самолетов пролетел перед БПЛА и слил топливо. В итоге из-за повреждения гребного винта военные США вынуждены были сбить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

По словам координатора по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джона Кирби, российские самолеты не редко перехватывают американские самолеты над Черным морем. Он отметил, что в последние недели были и другие перехваты, сообщает CNN.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первых сообщениях СМИ говорилось о столкновении российский истребитель Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Это привело привело к крушению американского БПЛА в международных водах.

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