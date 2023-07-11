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«Роскосмос» показал, как со спутника выглядит циклон, принесший ливни с градом на Кубань

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/roskosmos-pokazal-kak-so-sputnika-vyglyadit-tsiklon-prinesshij-livni-s-gradom-na-kuban?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Роскосмос» показал, как со спутника выглядит циклон, принесший ливни с градом на Кубань
Фото t.me/roscosmos_gk

Госкорпорация «Роскосмос» 11 июня опубликовала снимок, который сделан космическим аппаратом «Метеор-М».

На фотографии запечатлен циклон в Юго-Западной части России, из-за которого на Краснодарский край обрушились ливни, ураган и град.

В госкорпорации отметили, что  российские спутники продолжают наблюдать за движением циклона. Часть территорий затоплены, сообщает ГК «Роскосмос» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 июля на Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа там выпало около 50 мм осадков. Подтопило 192 дома и двора. Почти 600 человек эвакуировали в Сириусе и Сочи после подтоплений. Мощные смерчи появились утром 11 июля в море возле берегов Туапсинского района, их заметили в Туапсе, Агое, Джубге, Лермонтово, Новомихайловском и Небуге. На Лазаревский район Сочи обрушился сильный град.

Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 12 июля.

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