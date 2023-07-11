«Роскосмос» показал, как со спутника выглядит циклон, принесший ливни с градом на Кубань

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 июля на Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа там выпало около 50 мм осадков. Подтопило 192 дома и двора. Почти 600 человек эвакуировали в Сириусе и Сочи после подтоплений. Мощные смерчи появились утром 11 июля в море возле берегов Туапсинского района, их заметили в Туапсе, Агое, Джубге, Лермонтово, Новомихайловском и Небуге. На Лазаревский район Сочи обрушился сильный град.

Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 12 июля.