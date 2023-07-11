Почти 600 человек эвакуировали в Сириусе и Сочи после подтоплений

Сильные дожди обрушились на Адлерский район и Сириус 9 июля. Улицы, дороги и дома на этих территориях оказались подтоплены.

«В дни залповых ливней спасатели эвакуировали почти 600 человек, большинство с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что в Сириусе продолжают подворовые обходы для оценки ущерба. На подтопленных улицах уже обошли почти 180 домов. Жителям помогают собрать документы, необходимые для получения выплат.

Мэр Сочи добавил, что пляжи курорта продолжают приводить в порядок после сильного шторма, но они по-прежнему закрыты для купания. Их начнут постепенно открывать после улучшения погоды.

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