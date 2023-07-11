С подтопленной части Сириуса откачали почти всю воду

Сотрудники МЧС всю ночь вели работу по откачке воды из домов и дворов в поселке Мирном.

Эту территорию практически полностью удалось освободить от скопившейся после ливней воды. Сейчас подтопленным остается только один дом.

Спасатели вместе с коллегами из других экстренных служб продолжат оказывать помощь населению до полной нормализации обстановки. Ситуация с подтоплениями в Сириусе находится на особом контроле, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В ближайшее время начнется уборка и санитарная обработка улиц и придомовых территорий. В работе задействованы сотрудники муниципальных служб, волонтеры и местные жители», — написал в Telegram глава ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

Он отметил, что горячая линия администрации и пункты помощи населению на улицах Староохотничьей и Перелетной работают круглосуточно. На телефон горячей линии за сутки поступило около 350 звонков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сириусе после сильных дождей 10 июля подтопило 192 дома и двора, эвакуировали 66 человек.