В Сириусе остаются подтопленными 192 дома и двора, эвакуированы 66 человек

Вечером 9 июля на ФТ Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа там выпало около 50 мм осадков.

«В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В пункте временного размещения находятся 66 человек, из них 18 детей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям Сириуса. Эвакуация людей из подтопленных зданий продолжается по заявкам. Последствия непогоды ликвидируют 162 человек и 55 единиц техники.

В течение суток в Сириусе и Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Там прогнозируют сильные дожди с градом и грозой, ветер до 23 м/с и формирование смерчей. Возможен подъем воды в реках и сход оползней.

«Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса, оказываем всё необходимое содействие», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он уточнил, что в наиболее пострадавших от разгула стихии районах вводят режим ЧС. В Сириусе развернули оперативный штаб. Люди могут обратиться туда за помощью.

Глава ФТ Сириус Дмитрий Плишкин рассказал, что все жители подтопленных участков могут обратиться за питанием на ресепшен отеля «Омега». Там организовали горячие завтраки. Питание также выдают на улицах в поселке Мирном.

В Сириусе запустили горячую линию по помощи людям, пострадавшим от подтоплений, по номеру: 8 (862) 445-55-70.

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