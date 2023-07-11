Мощные смерчи появились в море возле берегов Туапсинского района. Видео

Утром 11 июля сильные смерчи над морем заметили в разных частях Туапсинского района: в Туапсе, Агое, Джубге, Лермонтово, Новомихайловском и Небуге.

В Лермонтово и Новомихайловском образовались сразу по несколько смерчей рядом друг с другом. Очевидцы сняли их на видео и выложили в соцсети.

По данным ЕДДС Туапсинского района, один из смерчей зафиксировали в юго-западном направлении от Туапсе на расстоянии 10 км от берега. Он двигается в северо-восточном направлении, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

На территории муниципалитета до конца суток 12 июля действует штормовое предупреждение по непогоде. Ожидаются сильные дожди с ветром, подъем воды в реках и смерчи.

В связи с этим все муниципальные службы работают в режиме повышенной готовности. На реках организовали посты для наблюдения за уровнем воды.

«Во избежание несчастных случаев, по возможности, оставайтесь дома, воздержитесь от поездок. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес», — написал в Telegram глава Туапсинского района Сергей Бойко.

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