Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 12 июля

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток — 11 и 12 июля на Кубани продолжат идти дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

В Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Абинском, Крымском, Северском, Белореченском, Мостовском, Апшеронском, Отрадненском, Лабинском районах из-за осадков ожидается подъем уровней воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В связи с прогнозируемой непогодой действующее в Краснодарском крае с 7 июля штормовое предупреждение продлили до 12 июля. Жителей и гостей региона в ближайшие дни просят соблюдать меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды, при возникновении ЧС звонить по номеру телефона: 112 или 101, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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