В Анапе и Сочи продлили запрет на купание в море

На Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется непогода. Море сильно штормит. Есть опасность формирования смерчей.

Из-за шторма и сильного донного течения в Анапе еще на день продлили запрет на купание. Спасатели не разрешают отдыхающим заходить в воду. На пляжах подняли красные флаги и установили предупредительные таблички. Спасатели патрулируют берег моря и оповещают об опасности купания через громкоговорители, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Запрет на купание в море продлили и в Сочи. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, высота волн в городе достигает 1,5 метров.

Отдыхающих просят с пониманием отнестись к запрету на купание и рисковать своей жизнью и здоровьем. Запрет могут снять в любой момент с улучшением погодных условий. До конца суток 10 июля на Черноморском побережье действует штормовое предупреждение.

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