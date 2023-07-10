Кондратьев призвал отдыхающих не заходить в море из-за сильного шторма

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям, ветру и подъему воды в реках. Черное море сильно штормит, над ним поднимаются смерчи.

«Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что непогода сохраняется в Краснодарском крае, особенно на побережье. Возможны сходы селей и смерчи. Главы муниципалитетов держат обстановку на контроле круглые сутки.

Кондратьев добавил, что прошедшие выходные выдались сложными для коммунальных и экстренных служб Кубани. В некоторых районах подтопило улицы и дворы. Больше всего от разгула стихии пострадали Сочи, Славянский район и Краснодар. Работы там велись всю ночь.

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