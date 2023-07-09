В Анапе мужчина утонул в море во время шторма

Это произошло днем 9 июля на пляже возле санатория «Анапа-Нептун» в Джемете.

Местный блогер Юрий Озаровский сообщил в соцсетях, что мужчина пошел купаться в море, несмотря на запрет, и утонул. Его вытащили на берег и начали откачивать спасатели. По его информации, утонувшего мужчину спасти не удалось.

В Анапе уже второй день действует полный запрет на купание в море из-за сильного шторма и донного течения. На пляжах вывесили красные флаги, предупреждающие об опасности в воде.

Местных жителей и гостей курорта попросили с пониманием отнестись к запрету и подвергать свою жизнь и здоровье смертельной опасности. Запрет на купание могут снять в любой момент при улучшении погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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