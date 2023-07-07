Синоптики объявили штормовое предупреждение о ливнях с грозами в Краснодарском крае

В Краснодарском крае c 7 по 10 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.

На реках в Абинском, Северском и Крымском районах, в Горячем Ключе, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

В Сочи с ночи 8 июля, в течение всего дня, а также 9 и 10 июля также ожидаются сильные дожди с грозой и градом, а также усиление ветра до 15-17 м/с. На реках Сочи возможен резкий подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

С ночи 8 июля и в течение трех дней на участке Магри — Веселое возможно формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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