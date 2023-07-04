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С 5 по 7 июля в Краснодарском крае ожидается сильнейшая жара

Общество
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С 5 по 7 июля в Краснодарском крае ожидается сильнейшая жара
Фото freepik.com

По прогнозу синоптиков, днем и вечером 5,6 и 7 июля на Кубани будет сильная жара. Столбики термометров поднимутся до опасных отметок.

В ближайшие дни температура воздуха днем достигнет +39 °С. На Черноморском побережье потеплеет до +37 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха в регионе объявили штормовое предупреждение. Во время жары людям советуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного.

«В связи с высокой температурой воздуха просим людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями воздержаться от выходов на улицу без острой необходимости. К остальным гражданам просьба надевать головной убор, иметь достаточный запас воды и необходимые медикаменты», — говорится в сообщении пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Кроме того, до 7 июля в Краснодарском крае сохранится высокая пожароопасность. В северо-восточных районах Кубани местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Читайте также: как справиться с потом и запахом тела в жару. В среднем в день организм выделяет около 500 мл пота, а в жару объем может достигать и нескольких литров.

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