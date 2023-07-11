На Лазаревский район Сочи обрушился сильный град. Видео

Утром 11 июля на территории Лазаревского района прошел град, местами размером с куриное яйцо.

Местные жители сняли град на видео и опубликовали в соцсетях. По их словам упавшие с неба льдины побили припаркованные автомобили и немного затруднили проезд на дорогах.

«В период с 9:50 до 10:00 в Лазаревском районе Сочи наблюдался крупный град, максимальный диаметр 35 мм», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что после выпадения града в Лазаревском районе обращения от населения не поступало.

«В Лазаревском районе в течение короткого времени наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В результате непогоды никто не пострадал. Серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. На курорте ожидаются дожди с грозой, градом и усилением ветра, подъем воды в реках и формирование смерчей в море.

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