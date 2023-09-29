Роман Костомаров показал, как с протезами на ногах плавает в бассейне

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 сентября опубликовал в своем Telegram-канале новую видеозапись.

На кадрах запечатлено, как фигурист с протезами на ногах плывет от одного края бассейна к другому.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — написал в комментарии к своему видео олимпийский чемпион.

По словам Костомарова, хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах — это «дельфином». Таким способом плыть можно, хоть и не быстро.