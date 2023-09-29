Роман Костомаров показал, как с протезами на ногах плавает в бассейне
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 сентября опубликовал в своем Telegram-канале новую видеозапись.
На кадрах запечатлено, как фигурист с протезами на ногах плывет от одного края бассейна к другому.
«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — написал в комментарии к своему видео олимпийский чемпион.
По словам Костомарова, хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах — это «дельфином». Таким способом плыть можно, хоть и не быстро.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил с пневмонией в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой руке.
Ранее Костомаров показал, как приходит в форму после установки протезов. Он опубликовал видеозаписи со своими тренировками из спортзала. 25 сентября фигурист опубликовал в видео из Сочи, на котором он гуляет по набережной вместе с супругой Оксаной Домниной.