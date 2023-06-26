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Роман Костомаров показал, как приходит в форму после установки протезов. Видео

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/roman-kostomarov-pokazal-kak-prihodit-v-formu-posle-ustanovki-protezov-video
Роман Костомаров показал, как приходит в форму после установки протезов. Видео

Видео тренировки на велотренажере российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсетях.

На кадрах фигурист также показал протезы на ногах.

«Ох уж не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря. Но едем дальше, вперед. Самое сложное — жизнь. Хотя она и не была простой», — подписал видео спортсмен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил с пневмонией в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис.

Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени и пальцы на левой руке.

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