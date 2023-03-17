СМИ: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров уже более двух месяцев провел в реанимации больницы «Коммунарка» с тяжелой формой пневмонии. Сейчас он подключен к ИВЛ.

Фигурист периодически приходит в сознание. По словам одного из сотрудников больницы, в один из таких моментов он попросил медперсонал помыть ему голову и покормить мороженым.

Другой источник рассказал, что Костомарову вслед за стопами, ампутировали голени обеих ног. Кроме того, ему полностью ампутировали кисть руки. При этом вторая рука начала чернеть, врачи обсуждают возможную ампутацию.

Сообщают, что организм Костомарова сильно ослаб во время болезни, его вес существенно снизился. Его общее состояние оценивают как тяжелое. У фигуриста наблюдают полиорганную недостаточность.

Кроме того, у Костомарова сильный эмоциональный срыв. В связи с этим с ним работает психолог, сообщает «Московский комсомолец».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис.