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Невозможная высота: Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировок

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/nevozmozhnaya-vysota-roman-kostomarov-opublikoval-novoe-video-s-trenirovok
Невозможная высота: Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировок
Фото t.me/kostomarovroman

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 29 июля опубликовал в Telegram видео из спортзала, на котором очень бодро берет новую высоту, уверенно управляясь с протезами.

Спортсмен шагает на повышенной степ-платформе, несмотря на боли в ногах от тренировок.

«Стою-стою, уже подустали ножки немного», — комментирует фигурист.

За кадром Романа Костомарова поддерживает супруга.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роман Костомаров в начале 2023 года поступил в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой руке. Но врачи смогли спасти жизнь фигуриста.

Теперь Роман Костомаров восстанавливается после болезни и постоянно выкладывает видео со своими успехами из спортзала.

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