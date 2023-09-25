Роман Костомаров опубликовал видео с прогулки по набережной в Сочи

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров 25 сентября опубликовал в соцсетях видео из Сочи.

На видео спортсмен гуляет по набережной вместе с супругой Оксаной Домниной. За несколько часов пост набрал почти 20 тыс. просмотров, около 600 комментариев и 5 тыс. реакций. На кадрах видно, что Костомаров уже освоил протезы — прогулка сменяется пробежкой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницу Роман Костомаров поступил с пневмонией в тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста были проблемы с кровообращением и сепсис. Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали обе голени и пальцы на левой руке.