Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован 13 марта.

Глава государства признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

Опубликованный указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом.

Согласно документу, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь, в соответствии с указом президента, эти пункты признаны утратившими силу.

Причины внесения изменений в указе не обозначены. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать бизнес в РФ за 17,7 млрд рублей компании «Вамин Татарстан», сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае производство товаров Danone осуществляется на двух предприятиях — филиале «Молочный комбинат «Лабинский» АО «Компания Данон-Юнимилк» и ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2022 года французская компания Danone сообщила о намерении отказаться от ведения бизнеса в России. В феврале 2023 года покупкой российского бизнеса Danone заинтересовалась компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», а в апреле того же года появилась информация о том, что Danone собирается отказаться от использования брендов Activia, Alpro и Actimel в России. О планах Danone переименовать в России международный бренд «Активиа» в «Актибио» стало известно в июле 2023 года. В октябре преемник Danone в России переименовал напитки Alpro в Planto.