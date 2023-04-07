Danone откажется от использования брендов Activia, Alpro и Actimel в России

Французская компания Danone, производящая молочные продукты, рассматривает отказ от своих брендов в России, таких как Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone.

Как сообщили в «Danone Россия», цель — сделать международные бренды более подходящими для местного потребителя. К примеру, производитель может использовать локальные имена для той продукции, которая сейчас продается под глобальными брендами: к молоку, кефиру, творогу и сметане марки «Простоквашино» могут присоединиться йогурты и творожные десерты.

Также возможны другие варианты смены брендов, заявил операционный директор компании Streda Consulting Алексей Груздев. Он объяснил, что, к примеру, название продукции Activia может быть переформатировано в созвучное «Активия». Так или иначе Danone предстоит направить серьезные средства на продвижение нового бренда, чтобы сохранить долю на рынке, заявил эксперт.

Аналогичное мнение высказал глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он добавил, что, как правило, компаниям удается сохранить позиции на рынке при верном подходе, сообщает газета «Известия».

В Краснодарском крае производство товаров Danone осуществляется на двух предприятиях — филиале «Молочный комбинат «Лабинский» АО «Компания Данон-Юнимилк» и ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».

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