Ушедшие из России бренды потеряли около 2 млрд долларов

В такую сумму эксперты оценивают убытки иностранных розничных потребительские брендов, приостановивших бизнес в России из-за спецоперации на Украине.

Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил 1,3-1,5 млрд долларов. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 млрд долларов.

Самые большие потери понесли шведская компания H&M, испанская Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, а также шведская IKEA. Их потери оценили в 1 млрд долларов. H&M Group оценила потери от ухода с российского рынка в 363 млн долларов. IKEA потеряла почти 400 млн долларов, Inditex — 300 млн долларов, Decathlon — до 140 млн долларов. Также существенные потери понесли фешен-ретейлеры люксового сегмента — французский бренд Hermes и итальянский Moncler — они потеряли около 200 млн долларов.

По мнению экспертов, серьезного влияния на бизнес сетей эти потери на повлияли, так как продажи в России обеспечивали всего 3-5% общей выручки. С 24 февраля 2022 года более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России, около 15 объявили о планах покинуть рынок. Причина ухода почти половины брендов — ограничения внешнеторговых операций РФ с рядом стран, изменение курса валют и трудности с логистикой, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.