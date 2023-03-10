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В Краснодар вернутся магазины Zara и Bershka

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodar-vernutsya-magaziny-zara-i-bershka
В Краснодар вернутся магазины Zara и Bershka
Фото unsplash.com

Магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.

По данным информационного центра ТЦ OZ Mall, точная дата открытия магазинов пока неизвестна, но это произойдет в ближайший месяц.

В ТЦ «Галерея» сообщили о том, что там открытие магазинов брендов Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius пока не планируется.

Ранее СМИ сообщили о том, что магазины группы Inditex откроются в России весной этого года под новыми названиями. По предварительным данным, магазины будут носить названия Ecru, DUB и Maag. Одежду для них будут производить в Турции и в Китае, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в РФ эмиратской группе Daher.

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