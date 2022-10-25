Владелец бренда Zara продаст бизнес в России

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Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в РФ эмиратской группе Daher.

Соответствующую информацию 25 октября разместили на сайте компании Inditex.

Сообщается, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России.

«Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в РФ после приостановки продаж 5 марта. Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды на этот рынок, у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества посредством соглашения о франшизе», — говорится в заявлении компании.

Также 25 октября, появилась информация о том, что магазины Zara продолжат работу в РФ под названием «Новая мода» (New fashion), пишет газета «Известия».

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