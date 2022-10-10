В России планируют снова открыть магазины «Иль де Ботэ»

Фото iledebeaute.ru

Магазины сети косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» планируют открыть с 10 октября на месте точек бренда Sephora.

Сообщается, что ребрендинг магазинов завершится до января 2023 года. Флагманский магазин в Москве в ТЦ «Авиапарк» уже сменил вывеску.

Летом сеть Sephora продала свои магазины под брендом «Иль де Ботэ» российскому гендиректору Евгению Дроздову. Он сообщил, что «Иль де Ботэ» открывается как автономная компания. Финансовое положение новый директор оценил как стабильное. Также он рассказал, что «почти из-за семимесячной приостановки сеть запускается с тем же товарным запасом, который был в начале года», пишет газета «Ведомости».

В Краснодарском крае магазины Sephora, на месте которых планируют открыть «Иль де Ботэ», есть в Краснодаре и в Сочи. В краевой столице они расположены в ТРЦ «Красная Площадь» и в ТЦ «Сити-Центр». В Сочи «Иль де Ботэ» находится на улице Московской. Магазины уже появились в списке на сайте «Иль де Ботэ», но пока остаются под названием Sephora.

В настоящее время совершить покупку онлайн на сайте сети парфюмерии и косметики временно невозможно.

Читайте также: в Краснодаре в ближайшие дни закроются магазины одежды H&M.