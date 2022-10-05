В Краснодаре в ближайшие дни закроются магазины одежды H&M

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Шведский ретейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России.

Все магазины сети в столице Кубани также будут закрыты. Пока известны даты закрытия двух магазинов. В мегацентре «Красная площадь» магазин закроют 8 октября, в ТРЦ OZ Mall — 9 октября.

В ТРЦ «Галерея» о дате закрытия магазина пока не сообщалось, пишет РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в H&M 18 июля объявили об окончательном уходе из России и распродаже остатков товаров. Ранее появилась информация, что H&M планирует полностью закрыть свои магазины в РФ 30 ноября.