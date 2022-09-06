Представители H&M рассказали, когда закроют свои магазины в России
Экономика
06.09.2022 16:22
Магазины одежды шведской компании будут работать до тех пор, пока не будет продана большая часть вещей. Процесс закрытия происходит поэтапно.
В компании отметили, что они сделают все возможное, чтобы «завершить рабочие процессы ответственным образом», уделяя особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что H&M планирует полностью закрыть свои магазины в РФ 30 ноября.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в H&M 18 июля объявили об окончательном уходе из России и распродаже остатков товаров.
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