Представители H&M рассказали, когда закроют свои магазины в России

Фото fashionnetwork.com

Магазины одежды шведской компании будут работать до тех пор, пока не будет продана большая часть вещей. Процесс закрытия происходит поэтапно.

В компании отметили, что они сделают все возможное, чтобы «завершить рабочие процессы ответственным образом», уделяя особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что H&M планирует полностью закрыть свои магазины в РФ 30 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в H&M 18 июля объявили об окончательном уходе из России и распродаже остатков товаров.