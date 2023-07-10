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Danone переименует бренд «Активиа» в России в «Актибио»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/danone-pereimenuet-brend-aktivia-v-rossii-v-aktibio
Danone переименует бренд «Активиа» в России в «Актибио»
Фото vk.com/danonebrand

Французская компания Danone заявила о намерении локализовать свой международный бренд «Активиа» на российском рынке под новым названием.

Теперь продукция компании под этим брендом на российском рынке будет называться «Актибио». В Danone уточнили, что изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Продукцию под брендом «Актибио» будут производить по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях.

В компании отметили, что локализация международного бренда позволит возобновить инвестирование, а также окажет существенное влияние на развитие всей категории молочных продуктов в России, сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае производство товаров Danone осуществляется на двух предприятиях — филиале «Молочный комбинат «Лабинский» АО «Компания Данон-Юнимилк» и ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».

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