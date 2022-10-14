Danone планирует отказаться от ведения бизнеса в России

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Об этом французская компания Danone сообщила в релизе. Производитель планирует передать контроль над производством растительных и молочных продуктов в РФ.

«Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — говорится в сообщении компании.

Ожидается, что в результате сделки по передаче российского бизнеса Danone может быть списано до 1 млрд евро, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной прошлого года Danone открыла в Краснодарском крае первый в России завод напитков на растительной основе.

Предприятие появилось в Лабинске. Объем инвестиций в этот проект составил более 1 млрд рублей. Там начали производство растительных напитков под брендом Alpro.