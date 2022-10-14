Danone планирует отказаться от ведения бизнеса в России
Экономика
14.10.2022 10:15
Об этом французская компания Danone сообщила в релизе. Производитель планирует передать контроль над производством растительных и молочных продуктов в РФ.
«Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — говорится в сообщении компании.
Ожидается, что в результате сделки по передаче российского бизнеса Danone может быть списано до 1 млрд евро, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной прошлого года Danone открыла в Краснодарском крае первый в России завод напитков на растительной основе.
Предприятие появилось в Лабинске. Объем инвестиций в этот проект составил более 1 млрд рублей. Там начали производство растительных напитков под брендом Alpro.
Популярные новости
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?